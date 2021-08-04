Дебоширу загрожує п'ять років позбавлення волі.

Гість зі столиці влаштував у Вінниці справжній дебош-матюкав патрульного Інспектора, погрожував йому насильством і показав статевий орган.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Інцидент стався 3 серпня на автодорозі Калинівка-Вінниця. Хуліган виявився одним з пасажирів мікроавтобуса Volkswagen, зупиненого за перевищення швидкості.

Читайте такожВ Одесі пасажир показавши патрульному голий зад і отримав - соцмережі (фото)Коли патрульні намагалися поспілкуватися з водієм, буйний пасажир став їм всіляко заважати, проявляти агресію і погрожувати.

А у відповідь на вимоги поліцейського припинити протиправну поведінку хуліган приспустив труси і оголив геніталії.

Це зняла бодікамера патрульного (відео 18+):

Коли патрульні викликали слідчих, мікроавтобус з дебоширом вже поїхав. Однак незабаром їх наздогнали правоохоронці та затримали порушника — ним виявився 37-річний киянин.

Йому вже оголосили про підозру в хуліганстві (ч. 1 ст. 296 КК України) і втручанні в роботу правоохоронців (ч. 1 ст. 343), за що чоловікові може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Як вже повідомляв УНІАН, у березні 29-річний чоловік напав на співробітника поліції під час патрулювання території в Сєвєродонецьку.

Автор: Станислав Кожемякин