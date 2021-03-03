З ножовими пораненнями грудної клітки правоохоронця доставлено до лікарні.

У Сєвєродонецьку 29-річний чоловік напав на співробітника поліції під час патрулювання території.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області.

Зазначається, що близько 15:15 патрульний наряд бійців БПСПОП «Луганськ-1» імені Героя України Сергія Губанова зупинив чоловіка та жінку, які поводилися підозріло.

Завдяки бронежилету тяжких травм вдалося уникнути. Під час роззброєння та затримання нападник продовжував намагатися завдавати удар ножем поліцейському. До чоловіка були застосовані поліцейські заходи примусу відповідно до ст. 44 та 45 закону України «Про Національну поліцію».

«На прохання поліцейських зупинитися та надати документи, що посвідчують особу, 29-річний чоловік дістав з одягу ніж та завдав ним декілька ударів поліцейському в область грудної клітки», - йдеться в повідомленні.

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Завдяки бронежилету важких травм вдалося уникнути. Під час роззброєння і затримання нападник продовжував намагатися наносити удар ножем поліцейському. До чоловіка були застосовані поліцейські заходи примусу відповідно до ст. 44 і 45 Закону України «Про Національну поліцію».

Наразі на місці події знаходиться керівництво ГУНП в Луганській області, прокуратура та співробітники спецпідрозділу ТОР УПП, працює слідчо-оперативна група та експерти.

Поранений співробітник поліції наразі перебуває у лікарні, де йому надається медична допомога.

За погодженням з прокуратурою буде прийняте рішення про правову кваліфікацію даної події.

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Автор: Інна Андаліцька