У вбивстві Ібрагіма підозрюють залицяльника його мами – нібито чоловік задушив дитину, бо матір хлопчика відмовила йому в інтимі.

У Покрові Дніпропетровської області правоохоронці, кінологи та волонтери два дні шукали 8-річного Ібрагіма Огли. 8 червня хлопчика знайшли мертвим в каналізаційному колекторі. У вбивстві Ібрагіма підозрюють залицяльника його мами – нібито чоловік задушив дитину, бо матір хлопчика відмовила йому в інтимі.

Журналісти ТСН.ua поспілкувалися зі знайомими сім'ї, міською владою Покрова і зібрали все, що відомо про трагедію.

2 червня мама хлопчика разом зі своїм 33-річним залицяльником відпочивала вдома. Пара розпивала спиртні напої. Близько 12 години дня Ібрагім пішов гуляти на дитячий майданчик, який розташований недалеко від його будинку. У цей час між жінкою і чоловіком, які вже перебували в стані алкогольного сп'яніння, стався конфлікт — мати школяра відмовила залицяльникові в інтимній близькості. Чоловік вирішив помститися: вийшов на вулицю, заманив в покинутий будинок Ібрагіма і задушив його голими руками.

Про зникнення хлопчика мати повідомила в поліцію тільки 6 червня. Пошуками школяра відразу почала займатися місцева поліція разом з кінологами, а також волонтери та громадськість. Тим часом маму Ібрагіма почали допитувати слідчі.

Під час пошуку Ібрагіма поліцейські перевірили всі дитячі майданчики міста, вокзали, ринки, занедбані будівлі, лісосмуги та інші місця, де дитина теоретично могла перебувати. Через два дні з початку пошукової операції службова вівчарка на прізвисько Більт взяла слід і привела правоохоронців до каналізаційного колектора, де і виявили тіло дитини.

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Пізніше правоохоронці встановили підозрюваного та затримали його.

Джерела ТСН.ua в Національній поліції сказали, що до відповідальності може бути притягнута і мати школяра. Однак зараз правоохоронці офіційно це не коментують.

Місцеві жителі кажуть, що мама Ібрагіма випивала, на тлі чого у неї нерідко виникали конфлікти:

Я з нею не один раз скандалила.

Я добре знаю Ібрагіма. Він відвідував наш дитячий сад. Жебракував ще 5-річною дитиною.

Бачила її приблизно два тижні тому. Вона вагітна.

Люди бачили, як мати кричала на Ібрагіма, била його.

У школі, де навчався хлопчик, про нього відгукуються добре. Кажуть, що хлопець був товариським, проте ніколи не розповідав про свою сім'ю.

"Я працюю в школі, де навчався Ібрагім. Час від часу бачила його матір — завжди приходила п'яна. Взагалі, про сім'ю хлопчик ніколи нічого не розповідав. Здається, він ріс не з рідним батьком, а зі співмешканцем матері", - розповіла нам співробітниця школи Анастасія.

"Це був дуже веселий і добрий хлопчик. Розповідав, що мріє займатися боксом. Хотів стати сильним, щоб захищати слабких", — додала вона.

З боку соціальних служб до мами Ібрагіма Огли питань не було, кажуть у міській раді Покрова. Сім'я ніколи не перебувала на обліку.

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"Мама на контакт зі школою йшла. Школа приходила до неї додому, вони спілкувалися. Хлопчик навчався в спеціалізованому класі. За інформацією, яка є у мене, сім'я на обліку в соціальних службах не перебувала", - розповідає ТСН.ua міський голова Покрова Олександр Шаповал.

Батька у дитини не було. Його мама жила з іншим чоловіком. При цьому мер міста заявляє, що її співмешканець - не той громадянин, який підозрюється у вбивстві.

Прощання з Ібрагімом Огли відбудеться у п'ятницю, 11 червня.

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Автор: Денис Прядко