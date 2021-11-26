Дитина знаходиться у лікарні.

У Чернівецькій області хлопчика вилучили з сім'ї, де була загроза його життю та здоров'ю.

Про це повідомляє Ювенальна Превенція м. Глибока.

Дитину відвезли в дитяче відділення Глибоцької центральної районної лікарні.

Його матір притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Зараз вирішується питання про відібрання в неї дитини.

Читайте такожНа Волині чоловіка живцем закопали в "могилі": він у реанімації (фото, відео)Старший інспектор превенції Василь Урсу розповів ZAXID.NET, що у трирічного малюка були важкі опіки ноги. Через те, що матір не лікувала сина, йому могли ампутувати ногу.

Жінка в цей час перебувала у нетверезому стані.

"Дитина обпекла ногу від пічки, та матір не звернулась до лікаря. Хлопцю одразу викликали швидку й госпіталізували до лікарні. По дорозі ми купили йому печива, він був дуже голодний. В реанімаційному відділенні йому надали допомогу. За словами лікаря, ногу хлопчики могли ампутувати, оскільки рана почала гноїтись. Зараз його перевели в дитяче відділення, він там перебуває зі старшим братом", - розповів інспектор.

Після одужання малюк опиниться у дитячому будинку. Його 16-річного брата забере батько.

Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві мати залишила дворічного сина вдома, щоб випити з друзями. Він вийшов з квартири та пішов її шукати.

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Автор: Людмила Жерновська