У Чернівецькій області хлопчика вилучили з сім'ї, де була загроза його життю та здоров'ю.
Про це повідомляє Ювенальна Превенція м. Глибока.
Дитину відвезли в дитяче відділення Глибоцької центральної районної лікарні.
Його матір притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Зараз вирішується питання про відібрання в неї дитини.
Читайте такожНа Волині чоловіка живцем закопали в "могилі": він у реанімації (фото, відео)Старший інспектор превенції Василь Урсу розповів ZAXID.NET, що у трирічного малюка були важкі опіки ноги. Через те, що матір не лікувала сина, йому могли ампутувати ногу.
Жінка в цей час перебувала у нетверезому стані.
"Дитина обпекла ногу від пічки, та матір не звернулась до лікаря. Хлопцю одразу викликали швидку й госпіталізували до лікарні. По дорозі ми купили йому печива, він був дуже голодний. В реанімаційному відділенні йому надали допомогу. За словами лікаря, ногу хлопчики могли ампутувати, оскільки рана почала гноїтись. Зараз його перевели в дитяче відділення, він там перебуває зі старшим братом", - розповів інспектор.
Після одужання малюк опиниться у дитячому будинку. Його 16-річного брата забере батько.
Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві мати залишила дворічного сина вдома, щоб випити з друзями. Він вийшов з квартири та пішов її шукати.