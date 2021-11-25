У Кременчуці Полтавської області надто збудженого пасажира маршрутки вдалося вгамувати тільки після дзвінка в поліцію.
Про це пише видання Кременчуцький ТелеграфЪ.
За словами свідків, чоловік сів у громадський транспорт вранці о 7:35 та почав заважати водію рухатися за маршрутом і розкладом.
"Троє дітей 7-8 років злякались і попросились вийти, у одного хлопчика, який їхав сам, сталася істерика. Якась жінка також плакала і просила відпустити маршрутку, бо діти бояться, але чоловіка це не хвилювало", - розповіла очевидиця.
На відзняті свідками кадри потрапило вже закінчення пригоди: коли пара копів виводила дебошира з салону маршрутки.
Поліцейські інформували його про недотримання маскового режиму та заявили, що водію маршрутки доведеться сплатити штраф за перевезення порушника.
Своєю чергою, сам винуватець конфлікту скаржився, що один з пасажирів викинув з салону його речі та намагався це зробити з ним же.
Роз’яснювальна бесіда з чоловіком, за словами свідків, тривала чверть години.
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