Роз’яснювальна бесіда з чоловіком, за словами свідків, тривала чверть години.

У Кременчуці Полтавської області надто збудженого пасажира маршрутки вдалося вгамувати тільки після дзвінка в поліцію.

Про це пише видання Кременчуцький ТелеграфЪ.

За словами свідків, чоловік сів у громадський транспорт вранці о 7:35 та почав заважати водію рухатися за маршрутом і розкладом.

"Троє дітей 7-8 років злякались і попросились вийти, у одного хлопчика, який їхав сам, сталася істерика. Якась жінка також плакала і просила відпустити маршрутку, бо діти бояться, але чоловіка це не хвилювало", - розповіла очевидиця.

На відзняті свідками кадри потрапило вже закінчення пригоди: коли пара копів виводила дебошира з салону маршрутки.

Поліцейські інформували його про недотримання маскового режиму та заявили, що водію маршрутки доведеться сплатити штраф за перевезення порушника.

Своєю чергою, сам винуватець конфлікту скаржився, що один з пасажирів викинув з салону його речі та намагався це зробити з ним же.

Роз’яснювальна бесіда з чоловіком, за словами свідків, тривала чверть години.

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Автор: Віолетта Орлова