Подруги пішли купатися і зникли. Їх знайшли лише наступного дня в річці.

На Чернігівщині потонули двоє неповнолітніх дівчат, які ще 6 липня пішли купатися та зникли. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в області.

Згідно з інформацією, сьогодні по обіді водолази виявили й підняли на поверхню з річки Десна тіла двох дівчат, 2008 року народження, які зникли поблизу села Оболоння Коропської громади Новгород-Сіверського району.

Повідомлення про пошуки двох зниклих дівчат 14 і 15 років з'явилося сьогодні зранку. За інформацією Управління Нацполіції в області, до пошукових робіт були залучені понад 30 осіб - поліцейські, рятувальники ДСНС, водолази, місцеві жителі.

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Як повідомила матір однієї з дівчат, подруги мешкають у сусідніх селах, але учора зустрілися в селі Оболоння та пішли відпочивати на пляж річки Десна за 2 кілометри від села. Близько 18-ї години рідні спілкувалися з ними телефоном, але після цього вони припинили відповідати на дзвінки.

"Спочатку мати однієї з дівчат разом зі знайомою намагалися відшукати дівчат самотужки, проте знайшли тільки їхній одяг та особисті речі на березі Десни. Після цього вони звернулися за допомогою до поліції", - зазначили в поліціі.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня на горі Говерла через влучання блискавки загинули двоє людей - чоловік і 11-річну дівчинка. Постраждалу жінку в шоковому стані було супроводжено до поста Заросляк іншими учасниками групи туристів і передано медикам.

У червні в Білоцерківському районі Київської області трагічно загинув хлопчик, якому було 10 років. Дитина під час риболовлі вирішила перепливти річку, але не змогла цього зробити і потонула.

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