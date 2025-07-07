Попередньо, водій пасажирського автобуса не впорався з керуванням.

У Дніпропетровській області перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого загинув один пасажир, а ще 17 зазнали поранень.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 7 липня, близько 05:00 на автодорозі в Петриківському районі.

"За попередньою інформацією, водій автобуса "VAN HOOL" не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся", - розповіли у поліції.

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Також за попередньою інформацією, в результаті аварії загинув один пасажир автобуса, ще 17 осіб отримали тілесні ушкодження. Постраждалих було госпіталізовано до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тілесні ушкодження"). Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Інші новини про ДТП

Раніше в Угорщині український автобус потрапив у ДТП. Унаслідок аварії 19 осіб постраждали, із них 17 осіб - неповнолітні громадяни України.

Щонайменше двоє неповнолітніх громадян зазнали тяжких травм. Постраждалих було госпіталізовано до місцевих лікарень.

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