38-річний пасажир помер від отриманих травм.

Смертельна аварія сталася в місті Коростишів Житомирської області. В результаті загинув 38-річний пасажир легковика.

Про це повідомляє прес-служба Нацполиції області.

ДТП сталася в ніч на 30 серпня на вулиці Київській. За даними правоохоронців, автомобіля Volkswagen Jetta, за кермом якого перебував 41-річний житель Староселецької громади. Машина рухалася в бік Києва, коли чоловік не впорався з керуванням й авто влетіло у відбійник.

Від удару металева конструкція буквально пронизала машину, в результаті чого загинув пасажир легковика. 38-річний пасажир помер від отриманих травм на місці аварії.

Поліція відкрила кримінальну справу за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

За даними деяких ЗМІ, водій був напідпитку.

Як раніше повідомляв УНІАН, правоохоронці Прикарпаття розслідують ДТП, де загинула одна людина, а ще п'ятеро - постраждали. Аварія з летальним результатом, в якому загинула жінка-пасажирка і травмувалися двоє дітей і троє дорослих, сталася на трасі Р-20 "Снятин-Тязів".

Автор: Анастасія Горбачова