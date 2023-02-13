Він отримав серйозну травму і був госпіталізований.

Біля села Нова Гусарівка Балаклійської територіальної громади Харківської області на вибуховому пристрої підірвався співробітник "Харківобленерго".

"46-річний чоловік отримав серйозну травму та був госпіталізований. Зараз медики надають йому усю необхідну допомогу", - повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Синєгубов наголосив, що мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою.

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"Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними. Пересувайтеся тільки перевіреними шляхами, не виходьте на узбіччя, не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його, одразу звертайтесь до ДСНС", - закликав голова ОВА.

Інциденти з підривом мирних жителів на російських мінах

На Херсонщині на російській міні підірвався автомобіль з мирними людьми, в результаті двоє загинули. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін.

19 січня в Херсонській області на залишених окупантами мінах підірвалися троє мирних жителів, один із них загинув.

21 січня у селі Архангельське Херсонської області 26-річний електрик на узбіччі дороги натрапив на російську міну. Внаслідок вибуху йому відірвало праву стопу.

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