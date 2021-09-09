Правоохоронці "накрили" схему, яка існувала з початку минулого року, повідомили в СБУ.

На Харківщині Служба безпеки України викрила схему підробки ПЛР-тестів на COVID-19, яка приносила зловмисникам до 1 млн гривень прибутку щомісяця.

Організували оборудку працівники однієї з приватних лабораторій разом з представниками туристичного агентства, йдеться на сайті СБУ.

Зазначається, що туроператор пропонував "послугу" громадянам, які планували виїхати за кордон або вже повернулися, щоб не дотримуватись вимог встановленого строку самоізоляції. Зловмисники вносили недостовірну інформацію у додаток "Дій вдома".

За оперативними даними спецслужби, протиправна схема існувала з початку 2020 року. Щомісяця видавали близько тисячі довідок, а вартість кожної становила 800 грн.

Читайте такожСБУ заблокувала чергову схему виготовлення підроблених довідок про COVID-19"Довідки видавали без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. Інфікована людина мала змогу вільно отримати негативні результати тестування", – йдеться у повідомленні.

У ході проведених обшуків за місцями проживання фігурантів провадження та за 10 адресами приватних лабораторій правоохоронці вилучили сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів, підроблені печатки, офіційну документацію та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Тривають слідчі дії для виявлення всіх осіб, причетних до злочину.

В Україні за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку серпня в Закарпатській області лікарю комунального некомерційного підприємства "Тячівська консультативна поліклініка" повідомили про підозру в наданні підроблених довідок про негативний результат тесту на COVID-19. Правоохоронці дізналися, що вартість однієї довідки становила 500 грн.

Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк