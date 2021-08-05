Вартість однієї довідки складала 500 грн.

На Закарпатті повідомлено про підозру лікарю КНП "Тячівська консультативна поліклініка" за надання підроблених довідок про негативний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури.

За інформацією слідства, лікар пропонував пацієнтам медзакладу за неправомірну вигоду одержати підроблену довідку про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 без відбору необхідних мазків.

Зазначається, що вартість однієї такої довідки складала 500 грн.

Читайте також"Встромив жало": на Сумщині дитину вкусив павук-осаЗа інформацією прокуратури, лікар діяв у змові з невстановленими наразі особами, яким надсилав копії паспортів пацієнтів і від яких отримував готові документи у відповідь.

Лікарю повідомлено про підозру у проханні надання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України)

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Автор: Світлана Макринська