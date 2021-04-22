Поліцейські Київщини затримали чоловіка, який влаштував масштабну пожежу на парковці через ревнощі.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Сталось все на Петропавлівській Борщагівці тиждень тому: серед ночі на парковці біля будинків пролунав вибух, через що загорівся автомобіль BMW.
У поліції повідомили, що пожежа, яка знищила чотири автомобілі і ще два пошкодила, сталася через кохання.
"Він дуже кохав одну із дівчат, яка мешкала у тому ж дворі. Він залицявся, дарував квіти, але вона не відповідала взаємністю", - каже керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Чоловік, який дістав відмову, побачив, як до дівчини часто приїжджає інший чоловік на легковику BMW, і коли він вчергове приїхав із квітами та ще й лишився на ніч, ображений вирішив діяти.
"Я зрозумів, що це вже все. Вирішив помститись. Підпалив і все", - каже затриманий.
Чоловік спустився, підпалив і повернувся спостерігати до себе додому, а на ранок вдавав із себе спостерігача. Він стояв та цікавився у поліції, що ж сталося і хто це зробив.
Поліція вже затримала підозрюваного: під час обшуку у нього знайшли понад 80 тисяч доларів готівкою і долучили їх до справи.
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