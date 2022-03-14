Затриманий також відстежував дислокацію підрозділів української армії.

У Берегівскому районі, що на Закарпатті, затримали 24-річного киянина. Він "заліг" у регіоні й чекав вказівок від ворога.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дегтяренко.

Затриманого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, чоловік збирав і передавав ворогу фото з пересуванням техніки ЗСУ з її дислокацією.

Отримані розвіддані використовувалися армією РФ під час планування наступальних і терористичних операцій.

Водночас у Донецькій області СБУ затримала чотирьох пособників російських окупантів. Зокрема, у Покровську чоловік та жінка здійснювали фото- та відеозйомку аеродромів, електростанції, мостів тощо. Відзняті матеріали за винагороду відправляли куратору – військовому РФ, який зараз перебуває на тимчасово окупованій території.

Потім ці дані окупанти використовували для нанесення ракетних та артилерійських ударів по території України.

Ще двох російських колаборантів СБУ затримала у Краматорську. Вони збирали відомості про переміщення військ ЗСУ на сході та передавали бойовикам "ДНР".

Дегтяренко зауважив, що у Вінницькій області СБУ спільно з прикордонниками затримали 10 українців-дезертирів, які намагалися втекти до Молдови.

На цій же ділянці кордону силовикам вдалося затримати "злодія в законі" Георгія Кіладзе на прізвисько "Гега Озургецький", який перебуває під санкціями РНБО.

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