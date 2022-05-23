Чоловік на будівельному майданчику в Миколаєві застрелив поліцейського та поранив військового. Стрілка ліквідували на місці.
Про це повідомили в прес-службі Національної поліції Україна.
Відзначається, що охоронець одного з будівельних майданчиків повідомив в поліцію про сторонніх людей. На місце прибули поліцейські та військовослужбовці.
На одному з поверхів чоловік почав стріляти з рушниці, в результаті чого загинув 39-річний поліцейський, а військовий отримав поранення руки. Стрілка ліквідували на місці. Ним виявився 37-річний житель Миколаєва. Біля його тіла виявили мисливську рушницю та гільзи.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 348 "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону або військовослужбовця" Кримінального кодексу України
Як раніше повідомляв УНІАН, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич 22 травня повідомив, що у місті чути вибухи. Він зазначив, що російські окупанти застосували касетні снаряди. Сенкевич закликав жителів міста триматися якомога далі від вікон та не забувати про правило двох стін.