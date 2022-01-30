Людей з травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні.

У ДТП на Львівщині перекинувся рейсовий автобус "Харків-Слупськ (Польща)".

За інформацією ДСНС, постраждали 14 людей.

Аварія сталася в неділю, 30 січня, о 02:03 поблизу села Хватів Золочівського району на автодорозі М-06 "Київ-Чоп". Автобус з'їхав з дороги та перекинувся.

"Унаслідок з'їзду в кювет з подальшим перекиданням на бік постраждало 14 осіб, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні. Від ДСНС залучалося 8 осіб та 2 одиниці техніки", - повідомили рятувальники.

У Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА уточнили, що водій - житель села Привільне Дубенського району Рівненської області 1988 року народження - дорогою в напрямку Львова не впорався із керуванням. В автобусі перебували 40 людей.

Погода у Львові та області

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області та по місту Львову впродовж доби 30 січня очікуються хуртовини та значні опади - сніг, мокрий сніг, подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Пориви західного вітру 19-24 м/с, місцями 25-27 м/с. У ДСНС попереджають про I рівень небезпечності, жовтий.

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Як повідомляв УНІАН, раніше, вночі 27 січня на залізничному перегоні Давидів - Сихів поблизу Львова пасажирський поїзд зіткнувся з легковим автомобілем.

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