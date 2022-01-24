Двоє дітей госпіталізовані, найбільше постраждав 9-річний Андрій.

У місті Самбір на Львівщині внаслідок наїзду автомобіля Opel Vectra постраждала сім’я з двома дітьми, яка перебувала на тротуарі.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, ДТП сталась 23 січня близько 21:30 на автодорозі "Львів–Самбір–Ужгород", у Самборі.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Opel Vectra, 20-річний житель одного з сіл Самбірського району, скоїв наїзд на пішоходів, які перебували на тротуарі.

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"Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали четверо осіб – 33-річна жінка, 32-річний чоловік та двоє дітей віком 9 та 5 років – усі жителі Самбора. Їх госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Журналістка та волонтерка Уляна Флишко повідомила у Facebook, що у ДТП постраждала сім'я учасника АТО Володимира Возного.

"В автопригоді, що сталася у Самборі, травмувалися тато, мама і двоє їхніх синочків. Подружжя зі своїми синами поверталося саме додому. Діти були на санчатах. У цей час на них наїхав автомобіль", - написала вона.

Волонтерка зазначила, що водій не впорався із керуванням і його занесло на тротуар, де саме йшла сім'я захисника України.

"У чоловіка – травми колін. Дружина в цій ДТП зламала руку і травмувала голову (зашивали). Ще в одного хлопчика – забій головного мозку, перелом ноги. Найбільше постраждав їхній старший син – 9-річний Андрійко", - розповіла Флишко.

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