Водієві загрожує штраф на суму 340 гривень.

Вночі на залізничному перегоні Давидів - Сихів поблизу Львова пасажирський поїзд зіткнувся з легковим автомобілем.

Про це повідомляють поліція області та департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

ДТП сталась сьогодні, 27 січня, близько 00.30 на залізничному переїзді у селі Давидів.

Читайте такожНа Івано-Франківщині автомобіль влетів у дах будинку (фото, відео)

Автівка Chevrolet, якою керував 34-річний чоловік, в’їхала в потяг сполученням "Київ-Рахів".

"Травмованих та загиблих внаслідок події немає, автомобіль отримав технічні пошкодження", - йдеться в повідомлення.

Через ДТП із запізненням рушив потяг № 95 "Київ-Рахів", з яким зіткнулося авто, потяг "Рахів - Київ" №36, потяг №7 "Київ - Чернівці".

Обставини події не повідомляються. На водія легковика поліцейські склали адміністративний протокол порушення правил дорожнього руху. Йому загрожує штраф на суму 340 гривень або позбавлення прав на строк від шести місяців до одного року.

Вас також можуть зацікавити новини: