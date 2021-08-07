На посвідчення військового водій відреагував словами: "Як ви за*бали зі своїми посвідченнями".

Водій 25-го маршруту міста Чорноморська Одеської області нагрубіянив пасажиру, який пред’явив військове посвідчення для безоплатного проїзду.

Про інцидент в мережі писали 2 серпня.

За словами очевидців, маршрутнику не сподобався ще один пільговик у салоні автобуса, і він відреагував словами: "Як ви за*бали зі своїми посвідченнями!"

Потім водій крикнув військовому: "Іди н*хрін звідси". Через що отримав кілька ласкавих слів від пасажира.

Читайте такожЛіг на рейки перед потягом: на Одещині чоловік вчинив самогубствоВже сьогодні одеський активіст Дем’ян Ганул у Facebook повідомив, що грубіяна провчили. Чоловіка облили зеленкою.

"Напевно більшість з вас знають ситуацію в якій водій маршрутного таксі Чорноморськ - Одеса (25) в грубій формі відповів учаснику російсько-української війни. З застосуванням мату послав захисника подалі відмовивши у гарантованому державою безкоштовному проїзді. Сьогодні ми знайшли цього "чоловіка", провели виховну бесіду після якої йому стало соромно і він позеленів, тепер його буде легко впізнати. Це маленький урок для кожного, хто надає послуги, – захисників України слід поважати", – написав Ганул.

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Автор: Іван Бойко