У телефоні зловмисника виявлено фото та відео дитячого порно. Суд визнав, що він схильний до педофілії.

У місті Доброслав Одеської області суд засудив до 3 років обмеження волі чоловіка, який у 2020 році викрав 7-річну дівчинку.

Про це сказано у вироку Комінтернівського районного суду, розташованого у зазначеному місті.

Встановлено, що 28 квітня минулого року фігурант на автомобілі Mercedes Benz прибув до села Курисово Лиманського району, де на розі вулиць Садової та Івана Франка помітив дівчинку.

На думку слідства, він вирішив її викрасти, відкрив передні пасажирські двері і, пообіцявши подарунок, підманив дитину до машини, втягнув до салону і поїхав. Слідство вважає, що чоловік хотів викрасти дитину, так як має схильності до педофілії, а пізніше мав намір аналогічні дії вчинити щодо іншої дитини, в населеному пункті Березівка.

Читайте такожНа Полтавщині брат зґвалтував сестру, а мати замовчувала злочин"У підозрюваного виявлено клінічні ознаки психічного розладу у вигляді педофілії", - сказано у вироку. Також зазначається, що у нього виявили три відео файли із записами порнографічного характеру та 184 файли з порнографічними фото.

У суді дівчинка з Курисово розповіла, що на вулиці побачила машину, водій якої запитав, де магазин, але вона відповіла, що не розмовляє з чужими людьми. В авто, під сидінням, була велика коробка червоно-синього кольору. У той час, коли дівчинка нею зацікавилася, чоловік затягнув дитину в авто і поїхав. Доїхавши до повороту, вона смикнула за ручку дверцят і вибігла. Побачивши батька та матір, повідомила, що її хотіли викрасти.

Чоловік свою провину не визнав. Він стверджує, що був пригнічений через недавню смерть батька. Тому пофарбував чорною гуашшю авто – колір відповідав його "душевному стану", і 28 квітня поїхав розвіятися.

У Курисово вирішив помити запилене авто, зупинився, і побачив дівчинку, у якої запитав, де магазин. При цьому, за його словами, дитина, побачивши коробку з гальмівними колодками, потягнулася до неї, а потім сіла поруч. Обвинувачений запропонував поїхати в магазин і купити солодощі. Дівчинка погодилася, але, проїхавши в машині близько 20 метрів, почала плакати, він відкрив двері, після чого дитина побігла додому.

Обвинувачений стверджує, що потім заїхав у Березівку, де зустрів дівчинку зі скейтом, зупинився біля неї і запитав, чи не хоче вона подивитися на фокус. Дівчинка відмовилася, і він пішов. Однак у суді ця неповнолітня стверджувала, що чоловік перегородив їй шлях, і вона, відштовхнувши його, втекла. Надалі підозрюваний був затриманий.

За його словами, поліцейські чинили на нього фізичний і психологічний тиск, сказали, що від нього відвернулася сім'я. На тлі цих подій обвинувачений вирішив вчинити самогубство – намагався пробити своє око кульковою ручкою, в результаті чого отримав тілесні ушкодження.

Обвинувачений не заперечував той факт, що на його мобільному телефоні були матеріали з зображенням оголених дітей. За словами чоловіка, їх завантажила падчерка, яка користувалася його мобільним. Він не згоден з висновком експертів, зокрема з діагнозом "педофілія".

Своєю чергою падчерка підтвердила, що користувалася телефоном вітчима, зберігала в ньому фотографії дітей, які робили гімнастику. Але вони були в закритих костюмах, фотографії оголених людей вона не завантажувала.

Заслухавши сторони, суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді 3 років обмеження волі. Термін буде обчислюватися з дня прибуття і постановки на облік у виправному центрі.

Викрадення дитини на Одещині

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2020 року в передмісті Одеси затримали підозрюваного у викраденні 7-річної дівчинки. У поліцію звернулися батьки дитини, яку той посадив в чорний Mercedes і поїхав. Як стверджували правоохоронці, дитина зуміла вискочити з авто і втекти.

Того ж дня до Березівського відділення поліції надійшла заява батьків ще однієї малолітньої.

Пізніше з'ясувалося, що фігурант – 39-річний житель Одеси, свій білий автомобіль він перефарбував канцелярською фарбою у чорний колір. Машину відмив від чорної фарби в Миколаївській області. Затримали його при в'їзді до Одеси.

Правоохоронці розпочали провадження за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Автор: Лариса Козова