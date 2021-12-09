Суд визнав підсудного винним в інкримінованому йому злочині та призначив покарання у вигляді позбавленні волі терміном на 7 років.

Ленінський районний суд Полтави виніс вирок 20-річному жителю Машівського району, який у травні цього року зґвалтував рідну сестру. Про злочин знала мати, але не повідомляла про нього у поліцію.

Про це свідчать дані єдиного реєстру судових рішень.

За даними слідства, у той день 14-річна потерпіла вчила уроки за столом. Її брат зайшов у кімнату, силою роздягнув її, поклав на диван та зґвалтував.

Обвинувачений в судовому засіданні свою провину визнав повністю.

Читайте такожСуд виніс вирок чоловікові, який розбещував свою доньку та облив її кислотоюЧоловік розповів, що того дня повернувся додому напідпитку. В будинку була лише його сестра, яка сиділа за ноутбуком. Він взяв її на руки, роздягнув, скинувши з неї штани, шорти та спідню білизну та поклав на диван, після чого вступив з нею в статевий зв`язок поза її волею. Сестра просила її відпустити.

Після зґвалтування дівчина втекла, а її брат-ґвалтівник переховувався на городі.

Слідство встановило, що мати дівчинки знала про злочин, але не одразу звернулася до поліції, оскільки боялася за сина. Жінка відмовилася свідчити.

Суд визнав підсудного винним в інкримінованому йому злочині та призначив покарання у вигляді позбавленні волі терміном на 7 років.

Нагадаємо, за даними опитування дослідницької агенції Fama, близько 4% українців стали жертвами зґвалтування у дитинстві, а 23% постраждали від сексуального насильства та домагань.

Опитані вважають, що здебільшого вчиняють сексуальне насильство щодо неповнолітніх незнайомці (62%), некровні родичі (41%), друзі/однокласники (33%) та інші знайомі (32%). Втім, за даними організації RAINN, у 8 з 10 випадків сексуальне насилля вчиняється тим, хто добре знає жертву.

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Автор: Марта Гичко