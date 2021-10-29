Підліток на Suzuki, виїхавши на узбіччя, зіткнувся з іншим мопедом.

В Одеській області два 15-річних підлітки зіткнулися на мопедах, один з них загинув.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася ввечері 28 жовтня в селі Нова Григорівка.

За попередніми даними, підліток на мопеді Suzuki їхав по зустрічній смузі. Не впоравшись з керуванням, він виїхав на узбіччя і зіткнувся з мопедом Forte, яким керував його 15-річний одноліток.

Водій Suzuki від отриманих травм загинув на місці події, інший хлопчик дістав незначні садна.

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Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого). В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. З'ясовуються всі обставини ДТП.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині сталася смертельна ДТП - 15-річний мопедист невдало зманеврував та зіткнувся з автомобілем: він загинув на місці аварії.

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Автор: Лариса Козова