Рятувальників на місце події викликали небайдужі громадяни, щоб ті допомогли підлітку звільнитися.

У передмісті Одеси врятовано 12-річного хлопчика, який "насадився" на прути сталевого паркану.

Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, інцидент стався в Красносільській територіальній громаді ввечері 27 жовтня.

У селі Корсунці, на вулиці Польовій, співробітники ДСНС врятували дитину, яка, перелазячи через паркан, буквально насадилася на її гострі прути.

"Рятувальників на місце події викликали небайдужі громадяни, щоб ті допомогли підлітку звільнитися. За допомогою спеціального обладнання співробітники ДСНС зрізали залізний паркан", - розповіли в прес-службі. Разом зі шматком огорожі, що застрягла в тілі (в області живота), хлопчика передали лікарям швидкої допомоги.

Прес-служба також оприлюднила відео, на якому зафіксовано порятунок хлопчика.

Нагадаємо, в Одесі співробітники ДСНС врятували з палаючої квартири трирічного хлопчика.

"Рятувальники в умовах значної задимленості, працюючи в апаратах для захисту органів дихання і зору у складі ланки газодимозахисної служби, негайно провели розвідку і винесли з квартири трирічного хлопчика, якого передали матері неушкодженим", - розповіли в главку.

Також через високу задимленість з квартир на верхніх поверхах евакуйовано 12 жителів, у тому числі двоє дітей.

Автор: Лариса Козова