Дитині не було 16 років, тому вона не мала права знаходитися за кермом мопеду.

На Житомирщині сталася смертельна ДТП - 15-річний мопедист невдало зманеврував та зіткнувся з автомобілем. Дитина загинула на місці аварії.

Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

Увечері 28 жовтня на 120 км автодороги Київ-Чоп, біля селища Великі Кошарищі Глибочицької громади, 15-річний хлопець їхав на мопеді Honda. Підліток, за попередньою інформацією правоохоронців, підліток здійснював маневр розвороту на автошляху та зіткнувся з автомобілем Peugeot. За кермом машини був 31-річний мешканець Радомишля, він їхав у попутному напрямку.

"У результаті ДТП мопедист, 15-річний житель Глибочицької громади, від отриманих травм загинув на місці", - повідомила прес-служба.

Читайте такожНа Тернопільщині сталася "містична" ДТП на порожній дорозі: наречена водія загинула (фото)Поліція з'ясовує усі обставини аварії у рамках досудового розслідування, яке було розпочато за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Також правоохоронці нагадали, що підлітки, які не досягли 16-ліття, не мають права на керування мототранспортом, адже вони не пройшли підготовку для отримання прав категорій А1.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "зграя шакалів-мопедистів" в Одесі побила чоловіка через зауваження, а підліток на мопеді збив 7-річну дівчинку, від чого вона вдарилася головою та впала у кому.

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Автор: Поліна Кузенко