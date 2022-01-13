У поліції припускають, що 71-річний чоловік вчинив самогубство.

В Одеській області виявили повішеним пенсіонера, якого розшукували як безвісти зниклого.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що 71-річний житель міста Балта Валерій Меншиков 10 січня пішов з дому і зник.

В результаті чоловіка, який розшукувався правоохоронцями як безвісти зниклий, виявили повішеним у місті Подільськ. Як стверджують в поліції, явних ознак насильницької смерті на його тілі не виявили.

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Раніше повідомлялося, що у Львові врятували хлопця, який намагався накласти на себе руки під час онлайн-трансляції.

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