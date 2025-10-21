Росіяни намагаються диверсифікувати експорт на тлі західних санкцій.

Російська компанія "Русснефть" цього місяця відправила першу партію нафти на грузинський новозбудований нафтопереробний завод у Кулеві, пише Reuters.

Танкер "Кайсері" 6 жовтня доставив понад 105 тисяч тонн нафти сорту марки Siberian Light з російського чорноморського порту Новоросійськ до нафтового терміналу Кулеві.

Зазначається, що під керівництвом правлячої партії "Грузинська мрія" Тбілісі поглибив економічні зв'язки з Росією. При цьому відносини Грузії з західними партнерами навпаки значно погіршилися.

Відео дня

Агентство відмічає, що Росія прагне диверсифікувати свій експорт на тлі західних санкцій, запроваджених через війну проти України.

При цьому для Грузії відкриття першого нафтопереробного заводу - спроба зменшити залежність від імпорту палива з Росії, Туреччини, Азербайджану, Румунії та Казахстану.

Завод розпочав роботу цього місяця, маючи початкову потужність переробки близько 1,2 млн тонн нафти на рік або близько 24 тис. барелів на день. До 2028 року завод планує збільшити свою річну потужність до 4 млн тонн, прагнучи постачати паливо як на експорт, так і на внутрішній ринок.

Російська нафта - останні новини

17 жовтня стало відомо, що США та Індія провели продуктивні торговельні переговори. Представник Білого дому тоді повідомив, що індійські нафтопереробники вже скорочують імпорт російської нафти на 50%. Водночас джерела журналістів в Індії повідомили, що скорочення постачання російської нафти поки непомітне і може бути відображене у показниках імпорту за грудень та січень.

Російський "тіньовий флот" налічує від 600 до 1400 танкерів, з яких понад 400 вже перебувають під європейськими санкціями. Після того, як ЄС ухвалить 19-й пакет санкцій ця кількість зросте приблизно до 560 суден.

Вас також можуть зацікавити новини: