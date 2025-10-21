Інна Андаліцька

В місті нарахували близько 20 прильотів.

Росія здійснила масовану дронову атаку по Новгород-Сіверському на Чернігівщині, відомо про чотирьох загиблих та сімох постраждалих. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram.

"Масована атака на Новгород-Сіверський. Росіяни вдарили "шахедами" – близько 20 прильотів. Вже відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні – двоє чоловіків і двоє жінок", – зазначив Чаус.

Також він повідомив ще про сімох постраждалих від цієї атаки, які вже звернулися за медичною допомогою.

"Серед них – дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у тяжкому стані, решта – у стані середньої тяжкості", - написав очільник ОВА.

За словами Чауса, у місті – багато руйнувань.

Ворожі атаки на Чернігівщину

Вночі, 21 жовтня, росіяни атакували Чернігівщину – були влучання в обʼєкт теплопостачання та енергооб'єкт у двох громадах. Окупанти також атакували ударними безпілотниками.

Повідомлялось про відключення електропостачання у Чернігові та північних громадах області.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що Чернігів і об'єкти КП "Чернігівобленерго" знеструмлені. За його словами, сьогодні зранку працівники водоканалу розпочали запуск об'єктів підприємства під альтернативні джерела живлення. В окремі райони організовано підвезення води.

