Тепер кожен, хто хоче стати на захист України у віці від 18 до 24 років у межах програми "Контракт 18-24", може обрати будь яку бригаду. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в Telegram.

Він зазначив, що продовжується розширення програми "Контракт 18-24". Також Паліса нагадав, що на початку її запровадження можна було обрати лише кілька бригад.

Згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України.

"Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь", - підкреслив Паліса.

"Контракт 18-24" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2025 року в Україні запустили контракти для українців 18-24 років. В Міністерство оборони зазначали, що ці контракти передбачають виплату 1 млн гривень, з яких 200 тисяч виплачуються одразу, а решта під час служби. Також передбачені соціальні гарантії, зокрема, можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення.

Тоді ж було оприлюднено список бригад, де могли служити контрактники 18-24 років:

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

95 окрема десантно-штурмова бригада;

38 окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ;

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс";

92-га окрема штурмова бригада імені Івана Сірка.

Пізніше цей список доповнювався іншими бригадами.

Офіцер групи іміджевої продукції 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Максим Тєплов розповідав, що спочатку рекрути прибувають до навчального центру на базу загальної підготовки, яка триває 45 днів. На кожного рекрута виділяється понад 200 тисяч гривень на матеріальні та технічні засоби, зокрема, це можуть бути піропатрони, маскувальні сітки, різні засоби для того, щоб ви навчались. При цьому додав, що це окремо від спорядження.

Офіцер відділення дистанційного найму Алла Пунько уточнила, що загалом підготовка триває три місяці - базова загальна людська підготовка 45 днів, потім мінімум 14 днів фахової і 14 днів злагодження в підрозділі.

