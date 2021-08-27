Вантажівка везла щебінь.

Дорожньо-транспортна пригода з навантаженою вантажівкою сталася на трасі Київ-Харків. В результаті дорога на Харків була повністю перекрита.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синегубов у Facebook.

За його словами, біля повороту на Красноград перекинулася вантажівка, яка перевозила камінь.

"На трасі М-03 недалеко від повороту на місто Красноград, перекинулася вантажівка з каменем. Рух у напрямку Харкова повністю заблокований", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЛедь не вбивши подружжя: у Києві "тверезий водій" таксі під наркотиками потрапив у ДТП на чужому авто (відео)У зв'язку з цим водіїв попросили утриматися від поїздок по зазначеній трасі.

"А тим, хто в дорозі, варто звернути увагу на те, що об'їхати ДТП можна тільки через село Коломацьке", - підсумував Сигегубов.

За даними місцевих ЗМІ, водії, які рухалися по трасі в бік Харкова, майже всю ніч провели в заторі. Рятувальники змогли тільки вранці розчистити дорогу.

Як раніше повідомляв УНІАН, смертельна аварія сталася в Запорізькій області. В результаті зіткнення вантажівки і легкового авто загинули дві людини. Трагедія сталася 25 серпня поблизу села Шелюги на автодорозі Якимівка-Кирилівка. За даними рятувальників, зіткнулися легковик " ВАЗ "і вантажівка"RENAULT".

Автор: Анастасія Горбачова