Свідки допомогли медикам вилізти зі швидкої.

В Одесі 25 серпня при зіткненні з іномаркою перекинувся автомобіль швидкої допомоги.

Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, аварія сталася вдень на перехресті вулиць Прохорівської та М'ясоїдівська.

"Водій автомобіля Mitsubishi зіткнувся з автомобілем швидкої медичної допомоги, після чого "швидка" перекинулася", - повідомили в управлінні.

Читайте також"Не доїхали на відпочинок": на Запоріжжі в ДТП загинула пара та троє дітей – стали відомі іменаЗа словами очевидців, автомобіль швидкої допомоги впав на бік. Люди, що знаходилися всередині, вилізли назовні з "лежачого авто".

За даними ТСН, постраждалі медики їхали на виклик. Водій намагався швидко проїхати перехрестя, але їх не пропустили. Від удару машина медиків завалилася на бік.

Водії, які стали свідками аварії, зупинилися і кинулися допомагати лікарям. Медики отримали удари, обійшлося без серйозних травм.

На місце інциденту прислали ще одну "швидку" для допомоги постраждалим.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одесі від нападу ревнивця постраждала місцева жителька та її співмешканець. Зловмисник вдарив чоловіка ножем у живіт, а жінці він розрізав рот.

Автори: Лариса Козова, Анастасія Горбачова