В результаті ДТП загинули дві людини.

Смертельна аварія сталася в Запорізькій області. В результаті зіткнення вантажівки та легкового авто загинули дві людини.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Трагедія сталася 25 серпня поблизу села Шелюги на автодорозі Якимівка-Кирилівка. За даними рятувальників, зіткнулися легковик "ВАЗ" та вантажівка "RENAULT".

"Співробітники ДСНС, які прибули на місце події, відключили акумуляторну батарею, газобалонне обладнання автомобіля і деблокували загиблого водія і пасажира легкової машини", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Одесі позашляховик перекинувши автомобіль швидкої допомоги (відео)Особи загиблих встановлюються.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

На місці аварії працювали від ДСНС дві одиниці техніки та 10 осіб особового складу. Поліція почала розслідування ДТП.

На опублікованому поліцією фото видно, що у легковика фактично знесло передню частину.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Полтавщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якому загинули дві людини і двоє травмовані. За попередньою інформацією, автомобіль марки Kia Cerato, під керуванням водія 1989 року народження, допустив наїзд на відбійник, внаслідок чого загинули двоє пасажирів: жінка, 1977 року народження, та чоловік, 1975 року народження.

Автор: Анастасія Горбачова