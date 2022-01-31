На момент інциденту на мосту перебували три підлітки.

Моторошний випадок стався в селі Богдан Рахівського району на Закарпатті. Підвісний міст обірвався разом з дітьми.

Про це у Facebook повідомив місцевий житель Василь Бочкор.

На момент інциденту на мосту перебували три підлітки. Інцидент стався 30 січня.

"Дитина залишилася живою, проте має перелом ноги. Хто ставить на підвісний міст читину (гілки смереки, - УНІАН), ід**ти. Міст ще добре б і почистити від снігу", - йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як школярі заходять на міст та приблизно на середині починають стрибати. В результаті міст сильно розхитався й обірвався. При цьому діти впали в річку

За попередньою інформацією, тільки один з постраждалих травмував ногу, інші двоє відбулися переляком.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні ситуація з мостами, як і з дорогами, погана. Так, в мережі з'явилося фото аварійного стану південного мосту в Києві. У "Київавтодорі" заявили, що з серпня минулого року міст ремонтують, проводячи заміну деформаційних швів на естакаді.

Крім того, багатотонна фура в Миколаївській області, в Пересадовці втопила багатостраждальний понтонний міст.

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