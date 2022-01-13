Тільки минулого року цей же міст топили двічі.

Багатотонна фура накоїла біди в Миколаївської області. У Пересадівці вантажівка втопила багатостраждальний понтонний міст.

Про це повідомила Оксана Корсак у Facebook.

На оприлюднених фото видно, що фура з причепом застрягла прямо посеред мосту. При цьому переправа під вагою вантажівки просіла та накренилася. У зв'язку з цим фура не змогла проїхати на інший берег.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли вантажівки топлять цей понтонний міст. Тільки минулого року його двічі топили - в січні та у вересні. Відновлення мосту займає один-два місяці, що створює незручності для місцевих жителів.

Понтонний міст з'єднує села Пересадівка та Михайло-Ларине. Крім того, через нього проходить автошлях, що з'єднує Кіровоградську та Баштанську траси.

Восени 2021 року тут приступили до зведення нового мосту, але роботи планують завершити до 31 грудня 2022 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві "втомилася" ще одна переправа через Дніпро - у мережі з'явилося фото аварійного стану південного мосту. У "Київавтодорі" заявили, що з серпня минулого року міст ремонтують, проводячи заміну деформаційних швів на естакаді.

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