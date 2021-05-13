Читайте такожДепутата Гончаренка обікрали в потязі Одеса-КовельПравоохоронці затримали пасажира потягу №49 Київ-Трускавець за погром у купе.
Про це в четвер, 13 травня, на своїй сторінці у Facebook розповів керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.
За його словами, чоловік розбив стіл, вибив вікно, пошкодив постіль, залишив багато сміття.
"Таке враження, що це Халк їздив на мінеральні води й дорогою зчепився з дементорами... Але ніт. У такому вигляді залишив по собі вагон пасажир поїзда 49 Київ-Трускавець, і це неабияк засмучує команду, яка щодня докладає значних зусиль для ретельної підготовки сотень вагонів до літнього сезону", - зазначив Шевченко.
Представник "Укрзалізниці" додав, що про інцидент повідомили поліції, порушника вже затримали, а вагон відправили на реставрацію.
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