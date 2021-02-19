Нападник завдав прикордоннику 2 ножових поранення.

У Санкт-Петербурзі в Генеральному консульстві України сьогодні на військовослужбовця Держприкордонслужби, який виконує завдання з охорони закордонних дипломатичних установ України, напав громадянин РФ.

Як повідомила прес-служба ДПСУ, він завдав прикордоннику 2 ножових поранення.

"Нападник виявився громадянином РФ. Чоловік без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця відразу, щойно йому відчинили двері. Лише завдяки реакції прикордонника завдані йому поранення виявилися не смертельними", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Співробітники Генконсульства України викликали "швидку". До її приїзду інший військовослужбовець ДПСУ надав пораненому необхідну первинну медичну допомогу.

Нападник затриманий.

Невдовзі на місце прибули слідчі.

Попередньо відомо, що він був записаний на прийом у Генконсульство.

Напад на українця в Росії: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Петриченко