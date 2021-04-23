Чоловіку може загрожувати до семи років позбавлення волі.

У чоловіка, який увірвався з сокирою в супермаркет АТБ та розтрощив все на своєму шляху, знайшли зброю та наркотики.

Читайте такожУ Києві судитимуть акушера, через якого породіллі довелося видалити маткуПро це повідомляють у Маріупольському районному управлінні поліції Донецької області.

У результаті санкціонованого обшуку у домоволодінні підозрюваного знайшли сокиру, декілька одиниць зброї та канабіс.

Усе вилучене спрямовано на експертизу.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Чоловіку може загрожувати до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Розгром в АТБ: деталі

У Маріуполі чоловік увірвався з сокирою в супермаркет АТБ і почав трощити все на своєму шляху.

За інформацією ЗМІ, чоловіка обурило, що хтось у супермаркеті вдарив його дружину через відмову одягнути захисну маску.

Він розгромив сокирою всі каси та прилавки. Присутні в магазині люди розбіглися.

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Автор: Людмила Жерновська