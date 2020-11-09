На Київщині поліцейські затримали чоловіка, який на вулиці з ножем напав на вагітну жінку.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
«Щойно на спецлінію 102 надійшло повідомлення, на місце події оперативно прибув наряд реагування патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції. Поліцейські швидко затримали молодика», - йдеться в повідомленні.
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Нападником виявився 27-річний місцевий житель. На момент скоєння злочину він був у стані наркотичного сп’яніння.
Крім того, під час поверхневої перевірки зловмисника поліцейські виявили згорток із речовиною рослинного походження - канабіс.
Речові докази вилучено, зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі тривають слідчі дії.
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- 7 листопада в Кривому Розі близько 15:20 в поліцію надійшов сигнал про те, що невідомий чоловік на вулиці в Металургійному районі кидався на людей з ножем.
- Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким він наніс численні ножові поранення. В результаті двоє людей померли на місці, а вісім доставлені в лікарню, серед постраждалих – 8-річна дитина.
- Нападника затримали і доставили в Криворізький відділ поліції. Ним виявився місцевий житель 1983 року народження.
- За інформацією МВС, нападник розповів, що вбити людей йому наказав "голос".
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