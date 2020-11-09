Під час поверхневої перевірки зловмисника правоохоронці виявили згорток із канабісом.

На Київщині поліцейські затримали чоловіка, який на вулиці з ножем напав на вагітну жінку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

«Щойно на спецлінію 102 надійшло повідомлення, на місце події оперативно прибув наряд реагування патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції. Поліцейські швидко затримали молодика», - йдеться в повідомленні.

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Нападником виявився 27-річний місцевий житель. На момент скоєння злочину він був у стані наркотичного сп’яніння.

Крім того, під час поверхневої перевірки зловмисника поліцейські виявили згорток із речовиною рослинного походження - канабіс.

Речові докази вилучено, зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі тривають слідчі дії.

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7 листопада в Кривому Розі близько 15:20 в поліцію надійшов сигнал про те, що невідомий чоловік на вулиці в Металургійному районі кидався на людей з ножем.

Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким він наніс численні ножові поранення. В результаті двоє людей померли на місці, а вісім доставлені в лікарню, серед постраждалих – 8-річна дитина.

Нападника затримали і доставили в Криворізький відділ поліції. Ним виявився місцевий житель 1983 року народження.

За інформацією МВС, нападник розповів, що вбити людей йому наказав "голос".

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Автор: Інна Андаліцька