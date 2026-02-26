Ввійшов у групу "Відродження України" замість Гунька, який отримав 4-річний термін позбавлення волі.

Народний депутат України Микола Тищенко ввійшов до складу групи "Відродження України" у Верховній Раді України, врятувавши її від розпуску.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про його вступ до цієї групи у парламенті повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Тищенко замінив у групі "Відродження України" депутата Анатолія Гунька, який отримав вирок у чотири роки позбавлення волі. Після вироку Гунько позбавляється депутатських повноважень. А без нього в групі залишилося 16 депутатів, що менше мінімально необхідної кількости, адже депутатська група має налічувати не менше 17 членів. І якщо б група не поповнилася, то мала б бути розпущена.

Народний депутат України Роман Лозинський звернувся до голови ВР Руслана Стефанчука, зазначивши, що вже є вирок суду, але Гунько на сайті ВР позначений, як діючий депутат. Спікер наголосив, що Гунько перестане бути нардепом, коли до парламенту надійдуть документи з суду, а їх на сьогодні немає. За процедурою, коли до Верховної Ради надійде вирок суду, то буде підписано розпорядження про позбавленню Гунька депутатських повноважень.

Справа Анатолія Гунька

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого 2026 року народного депутата України Анатолія Гунька було взято під варту в залі суду, бо він отримав вирок - чотири роки позбавлення волі. Його визнано винуватим в шахрайстві й отриманні хабаря.

Термін ув’язнення в апеляції зменшено з 7 до 4 років. В повідомленні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду зазначалося, що 9 лютого 2026 року Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг сторін захисту та прокурора на вирок ВАКС від 25 березня 2025 року, яким діючого народного депутата України визнано винуватим у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 КК України, тобто в шахрайстві й отриманні хабаря.

Слідство у відношенні Миколи Тищенка

Як відомо, нардеп Микола Тищенко прийшов в парламент за підтримки партії "Слуга народу". Він був обраний у 219-му мажоритарному округу (Святошинський район Києва). Був членом фракції "Слуга народу, але його виключили з фракції у січні 2023 року після скандалу з поїздкою до Таїланду.

Тищенко перебуває під слідством, бо 20 червня 2024 року в Дніпрі стався конфлікт за його участі та колишнього військового. Згідно матеріалів справи, група осіб за вказівкою Тищенка протиправно позбавили волі 33-річного колишнього військового Дмитра Мазоху, який перебував на вулиці з маленькою дитиною. Тищенко відповідно до ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України звинувачується у незаконному позбавленні волі потерпілого.

