Депутат заявив, що співпрацює зі слідством.

Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Гевко став учасником дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула людина.

Про це Гевко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли", - зазначив він.

За словами Гевка, він співпрацює зі слідством, зокрема, пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики, здав усі необхідні аналізи і надалі планує брати участь у всіх слідчих та процесуальних діях.

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"Досі не можу прийти в себе. На жаль, трагедії на дорозі - не рідкість. Але нам завжди хочеться вірити, що цього ніколи не трапиться з нами. Приношу щирі співчуття і вибачення близьким загиблого. Немає таких слів, які можуть зарадити цій біді. Але я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб родина трагічно загиблого отримала усю підтримку й допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе", - додав він.

Нардеп також уточнив, що наразі йому "дуже важко", і він не знає, "як знайти в собі сили пережити цю трагедію".

Що відомо про Гевка

Гевко родом з Тернопільскої області. У 2019 році він був обраний народним депутатом 9-го скликання по 167 округу (Тернопільська область) від партії "Слуга народу" як безпартійний.

Наразі є заступником голови Комітету Верхновної Ради України з питань бюджету, а також головою Тернопільської обласної організації партії "Слуга народу".

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