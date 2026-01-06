'Розумні' кубики: LEGO показала свою головну за 50 років новинку (відео)

Перші набори лінійки будуть за "Зоряними війнами".

LEGO представила на CES 2026 "Розумний кубик" (Smart Brick) – розумну деталь формату 2×4, яка оживляє цілі набори. У компанії називають її найважливішим розвитком системи Lego за останні 50 років.

Усередині Smart Brick заховані крихітний чип, динамік та сенсори, завдяки яким він може визначати напрямок і взаємодіяти з іншими блоками. Ці деталі вміють видавати звуки, світитися і визначати, який персонаж їх використовує.

Технологія функціонує автономно і не потребує підключення до смартфона або застосунку. На відміну від ранніх інтерактивних серій на кшталт Lego Mario, нова деталь обходиться без змінних батарейок. Енергія подається через бездротову зарядку, водночас один зарядний майданчик може живити одразу кілька деталей.

Перший запуск технології відбудеться 1 березня 2026 року в серії LEGO Star Wars. Там будуть деталі, що імітують звуки двигунів зорельотів і пострілу бластерів.

У Lego зауважують, що Smart Brick – не разовий експеримент. Компанія планує розвивати навколо нього повноцінну екосистему – з новими наборами і технологіями, а сама концепція має вийти далеко за межі "Зоряних воєн".

Раніше в мережі завірусився застосунок, який перетворює будь-який предмет на набір LEGO. Користувачі можуть сканувати все що завгодно: від улюбленої іграшки до міської пам'ятки.

