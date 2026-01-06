Metacritic назвав найкращі ігри 2025 року для ПК – хто очолив список

Агрегатор Metacritic склав список із 20 найкращих ігор, які виходили на ПК у 2025 році. Тайтли в топі розставлені з урахуванням оцінок критиків.

Лідером рейтингу з 94 балами став Hades 2. Відразу за ним іде Blue Prince. Замикає трійку Clair Obscur: Expedition 33. Також у першій десятці знайшлося місце двом колишнім ексклюзивам Sony: Final Fantasy VII Rebirth і The Last of Us Part II Remastered.

Весь список має такий вигляд:

  1. Hades II - 94 зі 100
  2. Blue Prince - 92 зі 100
  3. Clair Obscur: Expedition 33 - 91 зі 100
  4. Hollow Knight: Silksong - 90 зі 100
  5. Split Fiction - 90 зі 100
  6. Final Fantasy VII Rebirth - 90 зі 100
  7. The Last of Us Part II Remastered - 90 зі 100
  8. Trails in the Sky 1st Chapter - 89 зі 100
  9. despelote - 89 зі 100
  10. The Talos Principle: Reawakened - 89 зі 100
  11. The Séance of Blake Manor - 89 зі 100
  12. Kingdom Come: Deliverance II - 89 зі 100
  13. Monster Hunter Wilds - 88 зі 100
  14. Dragon Quest I & II HD-2D Remake - 88 зі 100
  15. Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles - 87 зі 100
  16. Monster Train 2 - 87 зі 100
  17. Pipistrello and the Cursed Yoyo - 87 зі 100
  18. Lumines Arise - 87 зі 100
  19. Dispatch - 87 зі 100
  20. Bionic Bay - 87 зі 100

Раніше на Metacritic також з'явився рейтинг найгірших ігор 2025 року. На перше місце потрапив пригодницький екшен від колишнього продюсера Rockstar, на який багато хто покладав надії, але розробники не виправдали їх.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 52% ПК-геймерів, як і раніше, використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060.

