Metacritic назвав найкращі ігри 2025 року для ПК – хто очолив список

Агрегатор Metacritic склав список із 20 найкращих ігор, які виходили на ПК у 2025 році. Тайтли в топі розставлені з урахуванням оцінок критиків.
Лідером рейтингу з 94 балами став Hades 2. Відразу за ним іде Blue Prince. Замикає трійку Clair Obscur: Expedition 33. Також у першій десятці знайшлося місце двом колишнім ексклюзивам Sony: Final Fantasy VII Rebirth і The Last of Us Part II Remastered.
Весь список має такий вигляд:
- Hades II - 94 зі 100
- Blue Prince - 92 зі 100
- Clair Obscur: Expedition 33 - 91 зі 100
- Hollow Knight: Silksong - 90 зі 100
- Split Fiction - 90 зі 100
- Final Fantasy VII Rebirth - 90 зі 100
- The Last of Us Part II Remastered - 90 зі 100
- Trails in the Sky 1st Chapter - 89 зі 100
- despelote - 89 зі 100
- The Talos Principle: Reawakened - 89 зі 100
- The Séance of Blake Manor - 89 зі 100
- Kingdom Come: Deliverance II - 89 зі 100
- Monster Hunter Wilds - 88 зі 100
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake - 88 зі 100
- Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles - 87 зі 100
- Monster Train 2 - 87 зі 100
- Pipistrello and the Cursed Yoyo - 87 зі 100
- Lumines Arise - 87 зі 100
- Dispatch - 87 зі 100
- Bionic Bay - 87 зі 100
Раніше на Metacritic також з'явився рейтинг найгірших ігор 2025 року. На перше місце потрапив пригодницький екшен від колишнього продюсера Rockstar, на який багато хто покладав надії, але розробники не виправдали їх.
