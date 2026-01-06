Metacritic назвав найкращі ігри 2025 року для ПК – хто очолив список

Тайтли в топі розставлені з урахуванням оцінок критиків.

Агрегатор Metacritic склав список із 20 найкращих ігор, які виходили на ПК у 2025 році. Тайтли в топі розставлені з урахуванням оцінок критиків.

Лідером рейтингу з 94 балами став Hades 2. Відразу за ним іде Blue Prince. Замикає трійку Clair Obscur: Expedition 33. Також у першій десятці знайшлося місце двом колишнім ексклюзивам Sony: Final Fantasy VII Rebirth і The Last of Us Part II Remastered.

Весь список має такий вигляд:

Hades II - 94 зі 100 Blue Prince - 92 зі 100 Clair Obscur: Expedition 33 - 91 зі 100 Hollow Knight: Silksong - 90 зі 100 Split Fiction - 90 зі 100 Final Fantasy VII Rebirth - 90 зі 100 The Last of Us Part II Remastered - 90 зі 100 Trails in the Sky 1st Chapter - 89 зі 100 despelote - 89 зі 100 The Talos Principle: Reawakened - 89 зі 100 The Séance of Blake Manor - 89 зі 100 Kingdom Come: Deliverance II - 89 зі 100 Monster Hunter Wilds - 88 зі 100 Dragon Quest I & II HD-2D Remake - 88 зі 100 Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles - 87 зі 100 Monster Train 2 - 87 зі 100 Pipistrello and the Cursed Yoyo - 87 зі 100 Lumines Arise - 87 зі 100 Dispatch - 87 зі 100 Bionic Bay - 87 зі 100

Раніше на Metacritic також з'явився рейтинг найгірших ігор 2025 року. На перше місце потрапив пригодницький екшен від колишнього продюсера Rockstar, на який багато хто покладав надії, але розробники не виправдали їх.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 52% ПК-геймерів, як і раніше, використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060.

