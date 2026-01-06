Армія Туреччини невдовзі отримає безпілотні винищувачі з українськими двигунами, - ЗМІ

Безпілотні винищувачі Kizilelma зможуть знищувати такі БПЛА, як "Shahed".

Компанія Baykar планує вже в першому кварталі цього року передати збройним силам Туреччини перші два безпілотні винищувачі Kizilelma.

Як повідомляє видання Defence Express, керівник відділу льотної підготовки та випробувального центру Baykar Халіл Акар розповів, що наразі вже виготовлено перші два серійні борти та ще п’ять прототипів.

Також він зазначив, що підготовка пілотів та технічних спеціалістів розпочнеться вже в 2026 році. Строки навчання для пілотів складатимуть 5 місяців, а технічних спеціалістів - 4 місяці.

Автори зазначили, що сам факт передачі є фактично початком освоєння безпілотних винищувачів у збройних силах: "Звісно, до боєздатності ще далеко, але це все ще досить історичний момент для всього світу".

"Щодо самих можливостей перших бортів, то вони скоріше за все будуть обмежені, поки тривають випробування та інтеграція різного озброєння. Також невідомо, чи це буде модифікація без форсажної камери з українським двигуном АІ-25ТЛТ, чи вже з двигуном АІ-322Ф (обидва двигуни виготовляє запорізька компанія "Мотор Січ" - Ред.), що стоїть на четвертому прототипі", - зазначає видання.

В повідомленні сказано, що Kizilelma наразі активно проходить випробування та доводить можливість виконання різних завдань. При цьому зазначається, що нещодавно вони здійснили автономний політ у строю за підтримки спеціалізованих інтелектуальних алгоритмів.

"Виходить, що скоро ці безпілотники зможуть повноцінно виконувати патрульні місії, що наближає до функціоналу повноцінного винищувача. І це може дуже згодитися для боротьби з тими самими БПЛА, як от Shahed", - додали автори.

Розробка безпілотника Kizilelma - що відомо

Як повідомляв УНІАН, реактивний безпілотний літальний апарат Kizilelma, який виготовляє турецька компанія Baykar, першим у світі знищив повітряну ціль, випустивши ракету "повітря-повітря" середньої дальності. У випробуваннях використали ракету Gökdogan турецького виробництва.

Компанія Baykar на своїй сторінці в соціальній мережі X зазначала, що Bayraktar Kizilelma першим самостійно виявив за допомогою бортового радара ASELSAN MURAD з активною антенною решіткою (AESA) та знищив повітряну ціль ракетою "повітря-повітря" середньої дальності.

Під час випробувань дрон супроводжували п'ять винищувачів F-16. Групу також супроводжував ударний дрон Bayraktar Akıncı.

