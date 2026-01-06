У Росії масово зникають села: зовнішня розвідка України назвала регіони-лідери

Росія демонструє системний занепад за межами кількох великих агломерацій.

У 2025 році в Росії продовжилася деградація сільської місцевості. Так, за рік офіційно ліквідували щонайменше 266 населених пунктів - це повністю вимерлі села.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України. Зазначається, що лідером зі "зникнення" поселень вдруге стала Костромська область, за нею – Новгородська; разом ці два регіони дали близько трьох чвертей усіх ліквідованих населених пунктів. На третьому місці, як поінформували в СЗР, – Пермський край, де вже не тільки фіксують так звану смерть сіл, а й цілеспрямовано розселяють віддалені поселення з невеликою кількістю мешканців. Частину дрібних сіл просто приєднують до більших, аби бодай якось латати провали інфраструктури.

"Фактично йдеться не про розвиток, а про юридичне оформлення занепаду: російські регіони послідовно втрачають населення, а території "вивільнених" сіл просто переводять під господарські потреби. Це різко контрастує з гучними заявами Москви про нову "Генеральну схему розселення", яка нібито має відродити провінцію", - йдеться у повідомленні.

Насправді ж, як наголосили в СЗР, документ лише фіксує глибоку демографічну кризу, просторову нерівність і безперспективність периферії: життя в напівпорожніх селах без медицини, освіти та роботи не приваблює нікого, а намагання "розосередити населення" є спробою косметично прикрити провал.

"У підсумку Росія демонструє системний занепад за межами кількох великих агломерацій: депопуляція, вимирання сіл і розрив у розвитку лише зростають, тоді як гучні програми залишаються паперовими декораціями до реальності, що стрімко порожніє", - резюмувала розвідка.

Ситуація з демографією у РФ

Як повідомляв УНІАН, Росія майже повністю засекретила демографічну статистику. Так, в липні Росстат опублікував черговий збірник статистичної інформації, в якому не виявилося одного з найважливіших розділів - "Демографія". Тож, російська влада приховала всю інформацію про населення, крім двох малозначущих показників.

Повідний російський демограф, який вважав за краще залишитися неназваним розповів, що дані про народження, смерті, шлюби і розлучення прибрали з публічного доступу вже деякий час тому. Тепер же в статистичному збірнику доступні тільки два показники - сумарний коефіцієнт народжуваності за регіонами і сумарний коефіцієнт третіх і наступних дітей.

