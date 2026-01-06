У Венесуелі CША вперше застосували дрони, як повноцінний засіб ураження, - аналітики

Це означає наявність вже відпрацьованого рішення, ефективнішого за традиційні ракетні удари.

США мали можливість випустити сотні крилатих ракет Tomahawk та JASSM для ударів по Венесуелі, але разом з тим використали й дрони-камікадзе, повідомляє Defense Express.

Видання зазначило, що на відео з місця подій чути звук, який дуже нагадує політ літального апарата з гвинтом, після чого слідує удар. Це, на думку авторів, говорить про використання саме дронів-камікадзе.

Також у публікації зауважують, що звук гвинтового дрона вказує на те, що він має електричний двигун, а не двигун внутрішнього згорання. Окрім того, ці дрони мають доволі високу швидкість, а також вагомий розмір бойової частини.

Офіційно Пентагон не оприлюднив значних деталей операції Absolute Resolve. Зазначалося, що до операції було залучено понад 150 літальних апаратів, а також морське угрупування, включно з авіаносцем. Тож немає інформації про назву або тип цих дронів.

Але сам факт їх використання під час операції США, наголошують у Defense Express заслуговує значної уваги.

"По-перше, як здається, американські збройні сили мають більш ніж достатньо далекобійних ракет різних типів. Жодного браку у традиційних ракетних засобах ураження для проведення операції Absolute Resolve в американців точно не було. Попри це, було вирішено використати саме дрони-камікадзе. І не заради експерименту, а як повноцінний засіб ураження, від ефективності якого залежить проведення надскладної комплексної та вкрай ризикованої операції. А це означає наявність вже відпрацьованого рішення, використання якого було визначено ефективнішим за традиційні ракетні удари, що є першим для США таким використанням дронів-камікадзе", - роблять висновок у Defense Express.

Використання дронів у війні з Росією

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Україні вперше помітили ударний ворожий дрон, на який ворог встановив ПЗРК. Експерти вважають, що таким чином противник намагатиметься вполювати українську авіацію. При цьому запуск ракети мав здійснюватися пілотом "Шахеда", який керує ним з території РФ.

Нагадаємо також, що раніше стало відомо про оснащення "Шахедів" інфрачервоними прожекторами. Таким чином ворог намагається засліпити дрони-перехоплювачі чи пілотів літаків, що збивають "Шахеди".

Також ворог розширює можливості для навігації, встановлюючи на дрони-камікадзе новий тип антен. Вони дозволяють здійснювати навігацію за радіомаяками VOR/DME. Це надійна система навігації, яку розробили у 1940 роках і з того часу вона широко використовується в авіації.

