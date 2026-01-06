Лариса Козова

Нова система призначена для ураження малих і швидкісних повітряних цілей на коротких і надкоротких дистанціях.

Німецькі оборонні компанії Rheinmetall та MBDA Germany планують на початку 2026 року створити спільне підприємство для розробки й виробництва корабельних лазерних систем озброєння. Як пише Interesting Engineering, йдеться про нову можливість для Військово-морських сил Німеччини (Deutsche Marine) у протидії дронам та іншим маневровим загрозам на малих дистанціях.

У компаніях зазначають, що майбутнє підприємство спиратиметься на співпрацю, яка триває з 2019 року, та на успішні випробування лазерного демонстратора, інтегрованого на бойовий корабель німецького флоту. Система протягом року працювала в реальних морських умовах.

На першому етапі, пише ЗМІ, нова структура зосередиться на постачанні флоту повноцінних лазерних бойових систем, які доповнюватимуть традиційні корабельні гармати та керовані ракети.

За даними розробників, лазерна система призначена для ураження малих і швидкісних повітряних цілей на коротких і надкоротких дистанціях. Тобто, йдеться за проблему, що стає дедалі актуальнішою через масове застосування безпілотників. А лазерна зброя забезпечує надточне наведення з мінімальними побічними ушкодженнями та зменшує потребу у звичайних боєприпасах.

Наголошується, що демонстратор вже довів свою ефективність під час масштабних морських випробувань, які включали понад 100 тестів зі стеження та стрільби по різних типах цілей. Зокрема, проводилися так звані випробування "на чистому небі", коли лазер відстежує і вражає ціль без опори на фон місцевості для стабілізації променя. Виробники стверджують, що система змогла стабільно супроводжувати надзвичайно малі об’єкти на великих відстанях, прикладом, об’єкт розміром приблизно з монету в один євро. Лазер точно фокусував енергію на цілі, зменшуючи ризик промахів і підвищуючи безпеку застосування навіть за складних умов, таких як хитавиця корабля та атмосферні перешкоди.

Після завершення річних морських тестів демонстратор передали до Центру лазерних компетенцій Військово-технічної служби з озброєння та боєприпасів Бундесверу (WTD 91) у Меппені. Там систему знову ввели в експлуатацію для подальших випробувань, зокрема наземних тестів, спрямованих на протидію дронам.

Керівник підрозділу озброєнь і боєприпасів Rheinmetall Роман Кьоне заявив, що створення спільного підприємства демонструє переваги тісної промислової та технологічної кооперації всередині Німеччини. За його словами, чіткий розподіл компетенцій дозволив доволі швидко підготувати зрілий продукт для Бундесверу.

Окремою метою партнерства він назвав "націоналізацію" технологій – тобто збереження розробки, виробництва й обслуговування систем усередині країни. Це, за його словами, має забезпечити робочі місця, розширити промислові можливості та посилити національну безпеку й автономність у кризових ситуаціях.

Генеральний директор MBDA Germany Томас Готтшильд зазначив, що нова компанія має встановити нові стандарти у сфері розробки та виробництва військової лазерної зброї, створеної безпосередньо в Німеччині. Він підкреслив, що спільне підприємство є результатом багаторічної співпраці та покликане швидко вивести перевірену морську лазерну систему на ринок.

У компаніях наголошують: поєднання експертизи Rheinmetall і MBDA дозволить запропонувати ВМС Німеччини технологічно передову, повністю сертифіковану та готову до бойового застосування лазерну систему, яка стане додатковим ешелоном захисту від безпілотних загроз у морському просторі.

Нагадаємо, за даними Defense One, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) тестує нові технології в рамках "інтелектуальної спільної логістики" під час навчань на плато, на кордоні і на узбережжі. За даними ЗМІ, Китай планує проводити автоматичний моніторинг транспортних засобів та енергетичних установок й впровадити інтелектуальні склади, які відстежують предмети у режимі реального часу.

