Які iPhone найбільше подобаються людям – лідером став майже 6-річний пристрій

Актуальних моделей, крім iPhone 17 Pro Max, у топі від Antutu немає. Не знайшлося навіть місця для iPhone 17.

Розробники популярного бенчмарка Antutu опублікували черговий рейтинг, тільки цього разу не найвигідніших телефонів, а топ мобільних пристроїв Apple, якими найсильніше задоволені користувачі. У топі представлені всі пристрої компанії на iOS і iPadOS.

Результати дослідження виявилися дуже цікавими. Так, якщо дивитися тільки на смартфони, то найвищі оцінки у iPhone 12 mini (95,73%). У 2020 смартфон прийняли прохолодно через його крихітний розмір і, як наслідок, маленький акумулятор, але за роки пристрій отримав друге дихання і набув популярності, особливо у фанатів "компактів".

Одразу за ним йде iPhone SE (2020) з рейтингом схвалення 95%, який надає доступ до екосистеми Apple за доступною ціною. Незважаючи на об'єктивне застарівання, його власники продовжують ним користуватися і залишаються задоволеними.

Найновіший смартфон у списку - iPhone 17 Max. Він опинився на 9-му місці з 93,6% позитивних відгуків. Головний флагман Apple отримав кілька важливих оновлень щодо камери, автономності та охолодження корпусу, закривши потреби різних користувачів, зазначають автори топу.

Лідером же топа став iPad Air 4. Також у топ-10 знайшлося місце iPhone 8, iPad Pro 2024 (11 дюймів), iPad Pro 4 (11 дюймів), iPad Air 5 (13 дюймів) і двом версіям iPad Pro 4.

Раніше з'явилася інформація, що Apple уперше за більш ніж десятиліття планує змінити традиційний графік випуску iPhone, розділивши запуск iPhone 18 на дві частини: восени 2026 і навесні 2027 року.

ЗМІ дізналися, що Apple близька до великого редизайну смартфонів на рівні iPhone X – за останніми витоками, iPhone 18 може стати першим iPhone з підекранною технологією Face ID.

