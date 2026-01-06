Експорт російської нафти котиться у прірву, а ціна б’є антирекорди, - Bloomberg

Росія скоротила експорт нафти на понад 10% за три останні дні минулого року та чотири дні нового року.

Експорт російської нафти різко впав в останні тижні минулого року і продовжив зниження на початку 2026 року, а ціна на російську нафту з постачанням до Індії впала до мінімуму з березня 2023 року.

За даними видання Bloomberg, за період з 7 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року Росія щодня відвантажувала на експорт у середньому 3,43 млн барелів, що на 440 тисяч барелів менше, ніж за період за період з 23 листопада по 21 грудня минулого року.

В останні дні 2025 року та на початку нового року падіння експорту російської сировини було ще більш вражаючим. Журналісти зазначають, що за період з 28 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року на 30 танкерів було завантажено 21,46 млн барелів російської нафти, що більше ніж на 2 мільйони барелів менше, ніж попереднього тижня.

Головним покупцем російської нафти і надалі залишаються країни Азії, але і вони скорочують її імпорт. За даними видання, за період з 7 грудня по 4 січня Росія щоденно відвантажувала азійським клієнтам у середньому 3,29 мільйона барелів проти 3,57 мільйона барелів тижнем раніше.

Водночас журналісти зазначають, що РФ вдається до хитрощів. Хоча статистика свідчить про скорочення експорту російської нафти, частина кораблів не вказують кінцевий пункт призначення своїх вантажів, що дозволяє змінити цю тенденцію.

"Танкери все частіше вказують проміжні пункти призначення, поки не перетнуть Аравійське море, а деякі з них ніколи не вказують кінцевий пункт призначення, навіть після швартування для розвантаження", - констатує видання.

При цьому експортні ціни на російську нафту і надалі знаходяться на рівні, близькому до мінімуму з часів повномасштабного вторгнення.

Bloomberg, посилаючись на інформацію незалежного міжнародного інформаційно-аналітичного агентства Argus Media, зазначає, що російську нафту марки Urals продають у портах Балтійського та Чорного морів по 36,69 та 34,82 долара за барель відповідно.

Водночас ціни на російську нафту з постачанням до одного з найбільших покупців російської сировини - Індії - впали нижче 55 доларів за "бочку", оновивши мінімум з березня 2023 року – 54,64 долара за барель.

Санкції США проти РФ та експорт російської нафти

22 жовтня 2025 року США оголосили про перші за часів президентства Дональда Трампа санкції проти РФ. Під удар потрапили нафтові компанії "Лукойл" та "Роснефть".

Після запровадження американських санкцій, ключовий покупець російської сировини - Китай призупинив закупівлю російської нафти. Проте це тривало недовго, і рекордні знижки спокусили Піднебесну продовжувати імпорт.

У свою чергу, Індія взяла курс на повну відмову від "чорного золота" з Росії. Проте найбільший індійський нафтопереробник, попри свої заяви, також продовжував закуповувати російську нафту.

