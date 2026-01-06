Європейські праві не можуть визначитися: хвалити чи ругати Трампа за Венесуелу, - Le Monde

На думку аналітиків, це показує нездатність правих запропонувати альтернативу ЄС, який вони критикують.

Операція США у Венесуелі збентежила європейських правих, у багатьох націоналістів виникли протиріччя у позиції, пише Le Monde.

Як зазначається, під час запитань щодо викрадення президентом США венесуельського лідера Ніколаса Мадуро угрупованнями американської армії, угорський націоналіст Віктор Орбан проявив рідкісну обережність. "Це сталося, і ми розглядаємо, чи це корисно для Угорщини", – заявив він на пресконференції, намагаючись уникнути незручних питань про цю операцію.

Аналітики звернyли увагу на той факт, що Орбан зазвичай відкрито захоплюється президентом США, але цього разу повів себе по-іншому. Зокрема, лише зазначив, що американська спроба контролю над венесуельською нафтовою галуззю "може призвести до зниження цін на нафту", але власної позиції не висловив.

Відео дня

"Його країна була єдиною у ЄС, що відмовилася підписати спільну європейську заяву про необхідність "поважати волю народу Венесуели", але він спробував виправдати цю позицію відсутністю спільної зовнішньої політики ЄС", - йдеться у статті.

Хитання Орбана, вважає ЗМІ, є сигналом загальної незручності європейських правих перед демонстративним відновленням "американського імперіалізму", особливо тих, хто раніше критикував уявний вплив США на урядові партії та еліти. Праві партії опинилися у складному становищі: їм доводиться коментувати очевидне військове втручання у виконанні союзника-ідеолога, який раніше обіцяв не втручатися у світові справи.

Якою була реакція лідерів європейських правих

У Великій Британії реакція Найджела Фаража яскраво ілюструє цю незручність. Лідер правопопулістської партії Reform UK назвав дії США у Венесуелі "неортодоксальними та такими, що суперечать міжнародному праву". Водночас він додав, що "якщо це змусить Росію та Китай двічі подумати, можливо, це й добре". Фараж, який відкрито підтримує Дональда Трампа з 2016 року, раніше утримувався від критики Вашингтона, але представникам лібертаріанських правих дедалі важче ігнорувати американський "імперіалістичний поворот".

Також зазначається, що у Німеччині двоє співголів "Альтернативи для Німеччини" не реагували, але Маркус Фронмайєр, віцепрезидент фракції партії в Бундестазі, обмежився м’яким засудженням про "порушення суверенітету інших держав".

В Італії Джорджія Мелоні назвала операцію "легітимною", тоді як лідер Ліги Маттео Сальвіні наголосив, що "дипломатія залишається головним шляхом вирішення міжнародних конфліктів". Сальвіні став на бік Марін Ле Пен, яка завжди критичніше ставилася до руху MAGA, ніж більшість європейських союзників.

В Іспанії ж крайня права партія Vox підтримала ініціативу США, заявивши про "радість і підтримку відновлення демократії у Венесуелі".

Загостерння суперечностей

На думку аналітиків, операція США ставить європейських націоналістів перед суперечностями як представників невеликих країн, які самі по собі мало можуть протиставити імперіалізму Росії, Китаю чи США. Наприклад, питання Гренландії стало ще більш незручним. Орбан переніс його "на внутрішні обговорення в НАТО", не висловивши власної позиції щодо намірів Трампа відносно цього автономного датського, а отже й європейського, регіону.

"Нездатність правих запропонувати альтернативу ЄС, який вони критикують, очевидна", - вважають автори статті.

Зокрема, Орбан скаржився на "міжнародне право, яке не захищає Угорщину і використовується проти неї у Брюсселі", але не зміг конкретизувати, як виглядатиме "епоха націй", яку він прославляє.

У Словаччині американська операція у Венесуелі спричинила гучну критику, але її щирість сумнівна. Прем’єр Роберт Фіцо заявив про необхідність "рішуче відкинути таке порушення міжнародного права" та закликав ЄС мати власну зовнішню політику. Водночас Фіцо, відомий прихільністю до Путіна, підкреслив "неймовірну антиросійську ненависть у європейських інституціях".

Плани США щодо Гренландії

Нагадаємо, Politico з посиланням на представника Єлисейського палацу написало, що погрози президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію викликають серйозну стурбованість у Європі. Водночас, щоб не викликати його гнів, 6 січня на зустрічі у Парижі порушувати питання про претензії Вашингтона на острів не планується.

Вас також можуть зацікавити новини: