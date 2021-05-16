Причину дивного вчинку чоловіка поки не встановлено.

Під Києвом сталася ДТП через раптове потрапляння на проїжджу частину чоловіка. Аварія, що сталася в Тарасівці, потрапила на відео.

Запис оприлюднено на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"Момент ДТП із пішоходом, який потрапив під автомобіль Toyota, у Тарасівці. То він навмисно стрибнув?", - йдеться у повідомленні.

На відео видно, як чоловік пропустив кілька авто, після чого несподівано кинувся під колеса одного з них.

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Автор: Юрій Годован