Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Львівські рятувальники провели масштабну операцію з евакуації понад трьох тисяч людей із дев’яти ТРЦ через повідомлення від невідомого про нібито закладену вибухівку.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.

Анонімне повідомлення про замінування надійшло у поліцію 8 грудня близько 21:30, уточнюють місцеві копи.

Йшлося про мінування дев’яти ТРЦ міста: ТРЦ "Victoria Gardens"; "King Cross Leopolis"; "Forum Lviv"; "Магнус"; "Опера Пасаж"; "Роксолана"; "ІнтерСіті"; "Скриня"; "Сихів".

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На місці події працювали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції та патрульні поліцейські. Правоохоронці обстежили приміщення центрів та прилеглі території - вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Загалом було евакуйовано більше 3 тисяч осіб.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

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Автор: Віолетта Орлова