Чоловікові не подобається, що він не може виспатися після роботи.

В Одесі вже п'ять днів поспіль чоловік виганяє свою дружину разом з їх 2-місячною дитиною з дому. Жінка спить на дитячому майданчику, лежачи поруч з коляскою. Вона і її син вимушено ночують на вулиці через те, що чоловікові не подобається плач малюка.

Про це місцеві жителі повідомили в Telegram-каналі "Новини Одеси".

За словами очевидців, які не першу ніч бачать, що жінка та її син сплять на вулиці, ситуація досить дивна. Чоловік виганяє свою дружину разом з дитиною на вулицю, бо він не може виспатися після роботи через плач малюка. Жінка знайшла "притулок" на дитячому ігровому манежі.

Батько сімейства настільки втомлюється, що його не турбує безпека його маленького сина, який всю ніч спить в колясці на вулиці. Очевидці зняли на відео так звану ночівлю. Жінка спить прямо на підлозі дитячого майданчика, поруч з нею стоїть коляска з малюком.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі агресивні клієнти побили касира АТБ за прохання надіти маски.

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Автор: Поліна Кузенко